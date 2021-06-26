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Datça’da annelere narkotik eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde anne ve anne adaylarına narkotikle ilgili bilgiler verilerek eğitim düzenlendi.

MUĞLA 26.06.2021, 11:58
Datça’da annelere narkotik eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde anne ve anne adaylarına narkotikle ilgili bilgiler verilerek eğitim düzenlendi.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Datça’ da anne ve anne adaylarına narkotik ile ilgili bilgiler verildi ve filmlerle narkotik ile ilgili tanıtım yapıldı. Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Datça Bülent Ecevit Kongre ve Toplantı salonunda 30 kişiye (Anne ve Anne Adayı) eğitim verildi. “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitiminde broşür dağıtılarak “İki Ekmek” kısa filmi izletildi ve “Uyuma projesi” tanıtıldı.
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