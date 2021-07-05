Datça’da afet bilinci oluşturuluyor

Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlarda afet bilinci farkındalığı oluşturmak amacıyla bilgilendirmede bulunulacak.

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Afet eğitim yılı ilan etmesini üzerine, Datça MAG-AME/SAR (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Derneği) ve Datça TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Afet ve Acil Haberleşme Hizmet Grubu) olarak Muğla AFAD ile ortak çalışma gerçekleştiriliyor.

MAG-AME/SARMuğla İl Koordinatörü ve TRAC Datça Temsilcisi Barış Muştu yaptığı açıklamada, “Toplumda Afet bilincinin oluşması ve farkındalık için Datça Cumhuriyet Meydanında 16 metrekare alana sahip bir çadır kurduk. Akşamları saat 19.00 ile 24.00 saatleri arasında gönüllü ekip arkadaşlarımızla burada çadırımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza, depremde doğru davranış şekilleri, deprem sonrası yapması gerekenler hakkında, yangın anında neler yapılması konusunda bilgi veriyoruz. Ayrıca anlatılan konular hakkında broşürlerimizi kendilerine teslim ediyoruz. Malum Türkiyemiz bir deprem bölgesi ne kadar çok vatandaşımıza Afet ve Acil durum da neler yapması konusunda ulaşırsak, toplumda afet bilincinin geliştirilmesi o kadar etkili olacaktır. Çadırımız 18 Ağustos gününe kadar her gün acık olacaktır. Sonrasında diğer mahallerimizde çalışmalarımıza yılsonuna kadar devam edeceğiz. Herkese afetsiz günler dilerim” dedi.