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Datça’da 64 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 24.10.2022, 20:55
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.