Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: “Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti”
Sağlık Bakanı Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum.
Datça’da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 18.11.2021, 21:23
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik otu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4 Somali 2 Senegal uyruklu 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.