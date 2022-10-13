Datça’da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen dört şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 79 düzensiz göçmenin yakalanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Devam eden soruşturmada dosyaya mağdur sıfatıyla giren E.B. E.Ç. R.Ç. M.Ç. isimli şahısların alınan diğer mağdur ifadeleri ve yapılan fotoğraf teşhisleri sonucu şüpheli oldukları anlaşıldı. Soruşturmada adı geçen 4 şahıs gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.