banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salı içinde 39 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 23.06.2022, 19:35
Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salı içinde 39 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yorumlar (0)
25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur