Son Dakika
Datça’da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
MUĞLA 22.10.2022, 07:39
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinde bulunan 31 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildiler.