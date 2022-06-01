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Datça’da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik botu arızalanan lastik içindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 01.06.2022, 00:10
Datça’da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik botu arızalanan lastik içindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin içinde oluğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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