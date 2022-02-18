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Datça’da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
MUĞLA 18.02.2022, 21:53
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildiler.