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Datça’da 23 Nisan’ı evlerinde kutladılar

Muğla’nın Datça ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında 23 Nisan kutlamaları çelenk koyma töreni ile gerçekleştirildi. Datçalı bazı çocuklar ise 23 Nisan’ı evlerinde bayraklar ve şarkılarla kutladı.

MUĞLA 23.04.2021, 14:49
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Datça’da 23 Nisan’ı evlerinde kutladılar

Muğla’nın Datça ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında 23 Nisan kutlamaları çelenk koyma töreni ile gerçekleştirildi. Datçalı bazı çocuklar ise 23 Nisan’ı evlerinde bayraklar ve şarkılarla kutladı.

Datça da her yıl Cumhuriyet meydanında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl pandemi dolayısıyla sadece çelenk koyma töreni ile yapıldı. Pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile 23 Nisan’ı dışarıda kutlayamayan bazı çocuklar ise kutlamalarını evlerinde gerçekleştirdi. Evlerinin bahçesini balonlarla süsleyen çocuklar, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp 23 Nisan’ı kutladı.
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