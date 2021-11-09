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Datça’da 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 09.11.2021, 18:28
Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.