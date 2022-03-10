Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."
Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 10.03.2022, 15:58
Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Açık denizde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, can yeleği bulunmayan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.