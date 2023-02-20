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Datça’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 20.02.2023, 19:34
Muğla’nın Datça ilçesinde Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.