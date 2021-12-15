Datça’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve S.T. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.