Son Dakika
Datça’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 09.03.2022, 21:25
Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması amacıyla Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.