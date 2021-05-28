banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu
Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Datça’da 19 dönüm ekili alan kül oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 19 dönüm ekili arazi kül oldu.

MUĞLA 28.05.2021, 19:16
Datça’da 19 dönüm ekili alan kül oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 19 dönüm ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Burgaz mevkiindeki ekili alanların olduğu bölgede yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 5 arazöz 15 kişi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 19 dönüm arazide ekili ürünler kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu