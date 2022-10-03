Datça ve Marmaris’te 87 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 87 düzensiz göçmen kurtarılırdı.

Datça ilçesi açıklarında iki ayrı kurtarma operasyonunda lastik bot ve can salı içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik butlarına alınarak kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik botlar içinde Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma gerçekleştirildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salları ve lastik botlar içinde Türk karasularına geri itilen toplam 68 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ve Marmaris ilçelerinde kurtarılan 87 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine gönderildi.