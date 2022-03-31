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Datça ve Dalaman’da 60 düzensiz göçmen yakalandı
Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.
MUĞLA 31.03.2022, 18:03
Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu hareketli lastik bot durdurdu. Lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.