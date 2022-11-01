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Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Muğla’nın Datça ilçesinde sahilde nesli tükenme tehdidi altında olan caretta caretta ölü deniz kaplumbağası bulundu.
MUĞLA 01.11.2022, 12:25
Muğla’nın Datça ilçesinde sahilde nesli tükenme tehdidi altında olan caretta caretta ölü deniz kaplumbağası bulundu.
Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü üyeleri Karaköy Körmen Limanı 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıktı. Kulüp üyeleri yürüyüş esnasında sahil kenarında deniz kaplumbağası gördü. Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının yanına giden kulüp üyeleri kaplumbağanın ölü olduğunu görerek yetkililere haber verdi. Belediye ekipleri kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı.