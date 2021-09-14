banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Datça Reşadiye’ye yeni içme suyu deposu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça Reşadiye Mahallesi’nin su sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bölgede yer alan deponun yerine yenisi inşa edilerek bölgeye hem kaliteli hem de kesintisiz hizmet verilecek.

MUĞLA 14.09.2021, 13:24
Datça Reşadiye’ye yeni içme suyu deposu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça Reşadiye Mahallesi’nin su sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bölgede yer alan deponun yerine yenisi inşa edilerek bölgeye hem kaliteli hem de kesintisiz hizmet verilecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça Reşadiye Mahallesi’nin su sorununu çözmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Mahallede bulunan ve ömrünü tamamlamış olan 150 m3’lük su deposu yerine daha büyük kapasite ile yeni bir depo inşa edilecek. Tamamlandığında bölgeye yeterli miktarda su sağlayabilecek kapasiteli içme suyu hizmete sunulacak. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan yeni içme suyu deposu sayesinde bölgede eski depo nedeniyle yaşanan kesintilerin önüne geçilerek, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlanacak.

Datça’da birçok çalışma başlatan MUSKİ Genel Müdürlüğü, kısa vadeli projeleri hayata geçirerek bölgede uzun vadeli çözümler üreteceklerini iletti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0