Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel zenginliklerin ve çeşitliliğinin genç nesillere aktarılması çalışmalarına destek vermek için Datça Knidos’ta ‘Yaz Bilim Kampı’ düzenlendi.

MSKÜ Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Knidos Kazı Başkanlığı işbirliği ile Bodrum’daki özel bir kolejin 7’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘MUBEM Doğa Okulu: Knidos Yaz Bilim Kampı’ projesi 8-10 Haziran tarihleri arasında Datça Knidos Antik Kentinde gerçekleştirildi.

Proje yürütücülüğünü MUBEM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver ve Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. M. Ertekin Doksanaltı’nın yaptığı ekipte Dr. Hasan Zühtü Okulu ve Öğretim Görevlisi İbrahim Karaoğlan uzman olarak yer alıyor. Projenin temel hedefi, genç bireylerin İlk Çağ’dan günümüze bilimsel ve teknik bilgilerin gelişim süreçlerini keşfetmeleri, farklı disiplinlerden bilim insanları ile bilimsel araştırma süreçlerini ilk elden deneyimlemeleri ve bilime yönelik bütünsel bir bakış açısı kazanmaları.

Proje katılan öğrenciler, arkeoloji, epigrafi, astronomi, temel bilimler ve su ürünleri mühendisliğinin de aralarında bulunduğu farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile birebir etkileşim içerisinde bilimsel çalışmaları deneyimleme şansı yakaladı.

Projenin ilk günü öğrenciler Knidos Antik Kentinde eğitim kazıları gerçekleştirdi ve restorasyon çalışmalarında görev aldılar. İkinci gün gündüz etkinliklerinde yazıtlardan estampaj alma çalışmalarında görev aldı. Ünlü astronom ve matematikçi Eudoksos’un vatanı olan antik kentte yer alan iki farklı güneş saatinin çalışma prensiplerini temel alarak kendi güneş saatlerini tasarladılar. Bölgenin endemik flora ve faunasını keşfeden öğrenciler, antik dönemden ilham alan sanat ve spor etkinliklerine katılarak, antik kentte bulunan iki farklı limanda deniz suyu analizleri gerçekleştirmişlerdir. Gece etkinliklerinde ise, ışık kirliliğinin bulunmadığı bölgede, teleskopları ile gökyüzünü gözlemleyerek farklı gök cisimlerini inceleme ve belgeleme fırsatı buldular.

Muğla Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay kamp alanını ziyaret ederken, öğrenciler ile kampın arkeoloji ve astronomi etkinliklerine katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek kampa katılan öğrencileri kutlarken, bilimin ışığını yansıtan bu eşsiz bölgede Üniversite olarak bilim kamplarını ulusal ve uluslararası ölçekte sürdüreceklerini söyledi.

Proje yürütücüleri, katkı ve destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüklerine teşekkür etti.