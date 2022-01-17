Datça Kış Yüzme Maratonu’na yüzerek davet ettiler

Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 16.’sı düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’na davet için Datçalı yüzücüler, denize girip 1,5 kilometre yüzdü.

29 Ocak tarihinde Datça’da düzenlenecek olan ve bu yıl ki teması orman yangınları olan, Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu için, Taşlık Plajı’na gelen bir grup yüzücü, güneşli havayı fırsat bilip, denize girerek yaklaşık 1,5 kilometre yüzdü. Her yıl geleneksel olarak yapılan yüzme maratonunun bu sene 16’ıncısının düzenleneceğini ifade eden Datçalı yüzücüler, tüm Türkiye’den yüzücüleri maratona davet ettiler.

Bugün itibariyle yüzme maratonuna 140 yüzücünün başvuruda bulunduğu öğrenilirken, kayıtların 29 Ocak tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.