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Datça İlçe Milli Eğitim’den mama kampanyası

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 Ekim günü Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında okullarda başlatılan kampanya ve öğrencilerin desteğiyle barınaklardaki hayvanlar için mama bağışı kampanyası başlattı.

MUĞLA 29.09.2021, 08:11
Datça İlçe Milli Eğitim’den mama kampanyası

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 Ekim günü Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında okullarda başlatılan kampanya ve öğrencilerin desteğiyle barınaklardaki hayvanlar için mama bağışı kampanyası başlattı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ’’Hayvanseverlerimizin yardımı ve çabasıyla barınak koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak mama kampanyası başlattık. Amacımız 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yardıma muhtaç hayvanlara destek sağlayarak öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleneksel olarak yaptığımız bu çalışmadan çok güzel sonuçlar alıyoruz. Öğrencilerimizin barınak hayvanlarına olan duyarlılığı bizi sevindiriyor. Değerli Datça halkından ve velilerimizden destek sağlamak isteyen olursa okullarımızda oluşturulacak mama kumbaraları kendilerine açık olacaktır. Bir kap mama da senden olsun sloganıyla başlattığımız kampanyamız için herkesi bekliyoruz’’diye konuştu.

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