Datça hafriyat sahasına kavuştu

Muğla’nın Büyükşehir olmasından sonra çevreye yaptığı yatırım ve projelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat sahaları için de hemen çalışma başlattı. Muğla ilinde 1 olan hafriyat saha sayısını 8’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Datça hafriyat sahası için de başvurusunu 2014 yılında yaptı. 7 yıl sonra Datça Hafriyat sahası için gerekli izinleri alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Şubat 2021 tarihinde hafriyat sahasını teslim aldı ve 3 Mart 2021 tarihinde de hafriyat sahası faaliyete başladı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan, doğal, eşsiz güzellikleri, yüzde 68 orman varlığı ve kültürel zenginlikleri ile bir şehirden fazlası olan Muğla’yı korumak için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hafriyat sahası olmayan Datça ilçesine de hafriyat sahası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla birbirinden kıymetli, dünya markası 13 ilçeye sahip. Gerek yeşilin tüm tonlarını coğrafyasında yüzde 68 orman varlığı ile yansıtan gerekse ev sahipliği yaptığı uygarlıkların izlerini taşıyan antik kentleri ile Muğla korunması ve geleceğe miras bırakılması gereken şehirlerin başında geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez başlattığımız çevre hizmetlerinden olan hafriyat sahaları konusunda nihayet Datça’da da sonuca ulaşarak sahamızı hizmete açtık.

Muğla’mızda 2014 yılında 1 olan hafriyat saha sayımız Datça ile birlikte 8’e çıktı. Datça’mızda da hafriyat atıkları planlı, programlı, tespitli bir şekilde sahamıza getirilecek ve doğaya zarar vermemesi sağlanacak. Datça Belediye’miz, Büyükşehir Belediye’miz işbirliği ile kaçak hafriyat dökümünün de önüne geçmiş olacağız. Muğla’mızın yeşiline, mavisine yani geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.