Datça çocuk evleri sitesi için protokol imzalandı

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Datça Kadın İşgücü Geliştirme ve Yaygınlaştırma arasında Datça Çocuk Evleri Sitesi yapım protokolü imzalandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde mülkiyeti hazineye ait 15 bin metrekarelik alanda 5 adet villa tarzı dubleks çocuk evi ve hizmet birimlerinden oluşacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Menteşe Kaymakamlık binasında düzenlenen işbirliği protokolü törenine Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Datça Kadın İşgücü Geliştirme ve Yaygınlaştırma yönetim kurulu başkanı Menşure Yavuz, Başkan Yardımcısı Filiz İrem Öztoprak, Sekreter Yağmur Yıldırım ,Yönetim Kurulu Üyesi Gülhan Temel, Nalan Ak, Şehir Planlamacısı Nalan Alptekin, Yüksek Mimar Meral Oğuz katıldı.