Datça Çeşmeköy Camii TBMM’ye taşındı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, gündem dışı söz aldığı TBMM’de Datça’da restorasyonu yapılan Çeşmeköy Camii hakkında konuştu.

Milletvekili Gökcan; “Muğla kamuoyunu yakından ilgilendiren ve ulusal basında da tartışılan, Datça ilçemizdeki 700 yıllık tarihi Çeşmeköy Camii, Restorasyon adı altında maalesef adeta yıkılıp yeniden yapılmıştır. CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihsel mirasımıza, kültürümüze ve emanete ihanet etmiştir. Onaylı restorasyon projesine uymamış, bambaşka bir yapı yapmışlardır.

Restorasyon, işin ehli insanlarca ve bu bilince sahip kurumlarca yapılması gereken bir çalışmadır. Bu yüzdendir ki restorasyon yapılırken çok dikkat edilmeli ve aslına sadık kalınmalıdır. Yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi eserler, restorasyon adı altında adeta kılık değiştirebiliyor” dedi.

700 yıllık Çeşmeköy Camiinde yapılan restorasyon çalışmasının kötü bir örnek olduğunu ileri süren Milletvekili Gökcan, “Camimizin tarihi duvarlarının sıvanarak beyaza boyandığını görüyoruz. Restorasyon ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüştük. Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma yaptı ve rapor hazırladı. Bakanlık raporuna göre; Datça İlçesi, Cumalı Mahallemizde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli mezarlık ve cami bulunmaktadır.

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olduğu için restorasyonu da Belediye tarafından yapılmaktadır. Caminin onarımına ilişkin restorasyon projeleri Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca uygun bulunmuştur. Ancak, Camide onaylı restorasyon tadilat projesine uygun çalışma yapmamış, projeden farklı olarak; “Alaturka kiremit parçası baskılı sıva kalıntıları korunarak tamamlanacaktır’ taahhüdüne uyulmadığı, Caminin çatısında kiriş sayılarının fazla olarak yapıldığı, Caminin ön cephesindeki kemerlerin biçimlerinin farklı olarak uygulandığı, kadınlar mahfilinde onaylı projesinden farklı imalatların yapıldığı, onaylı projesinde bulunmasına rağmen şadırvan ve avlu kapısının yerinde yapılmadığı tespit edilmiştir. Özelikle cephe uygulamasının projesinden oldukça farklı olduğu hem görsellerde hem de yapılan incelemelerde mevcuttur. Yapılan onaylı restorasyon projesinden farklı uygulamalar Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yapacağı ilk toplantı gündeminde değerlendirilecektir” Görüldüğü gibi tamamen keyfi ve sorumsuzca yapılan bir restorasyon ile karşı karşıyayız. Biz yapılan bu yanlış işin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Tarihi eserlerimize, camilerimize de biz sahip çıkacağız” dedi.