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Datça Belediyesi’nin tweeti 6 bin dolara satıldı

Datça Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde atılan tweet, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılması amacıyla satılığa

MUĞLA 25.03.2021, 18:35
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Datça Belediyesi’nin tweeti 6 bin dolara satıldı

Datça Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde atılan tweet, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılması amacıyla satılığa

çıkarılmıştı. NFT formatında satışa çıkarılan tweet, 24 saatlik açık arttırmanın sonunda 6 bin dolara satıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Datça Belediyesi olarak dünyada bir ilki gerçekleştirerek bir tweetimizi 6000 USD bedelle sattık. Blockcain teknolojisinin bir uzantısı olan NFT formatında satışa çıkardığımız tweetimiz 24 saatlik açık arttırmanın sonunda Bitexencom firması tarafından satın alındı. Ödemesi gerçekleşen tweetin bütün geliri ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacak. NFT ile yapılan ilk satış Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey tarafından gerçekleştirilmiş ve attığı ilk tweeti 2.9 milyon dolara satılmıştı" ifadelerine yer verildi.
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