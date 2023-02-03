Datça Belediyesi’nden ümitlerini kesen köylüler kendi yollarını kendileri yapmaya başladı

Muğla’nın turistik ilçelerinden Datça ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, defalarca müracaat etmelerine rağmen belediye yollarını yapmayınca kendi yollarını kendileri yapmaya başladı. Bozulan yollarını kendileri yapmak zorunda kalan vatandaşlar Datça Belediyesi’ne sitem ettiler.

Datça İlçesi Kızlan Karaağaç arasında kalan bozuk yollar nedeniyle hayatlarının kabusa döndüğünü belirten köylüler bozuk yollar nedeniyle bir yere gidip gelemez hale geldiklerini söylediler. Datça Belediyesi’ne defalarca durumu iletmelerine sorunun çözülmediğini belirten vatandaşlardan Mehmet Erdal, dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşamalarına rağmen belediyenin duyarsızlığı nedeniyle adeta çile çektiklerini belirterek, "Datça Belediyesi’nin ilgilenmediği yollarda elimizden geldiğince onarım çalışması yapıyoruz. Özellikle yağışların başladığı şu günlerde yollar balçık içinde kalıyor, ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Datça Belediyesine birçok kez yazı yazdık, sıkıntılarımızı dile getirdik fakat ilgilenen olmadı. Belediyeden ümidi kesince sorunlarımızı ilkel imkanlarla kendimiz çözmeye çalışıyoruz" diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi.