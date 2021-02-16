Datça Aktur tatil sitesinde yangın

Muğla’nın Datça ilçesi Aktur tatil sitesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Emecik Mahallesindeki Aktur tatil sitesinde yangın ihbarı yapılması sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tespit edildi.