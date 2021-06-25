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Datça açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Datça Yarımadası Körmen Limanı açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü KIYEM-6 botu tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 25.06.2021, 14:21
Datça açıklarında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Datça Yarımadası Körmen Limanı açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü KIYEM-6 botu tarafından kurtarıldı.

Edinilen Bilgiye göre, Datça’dan açılan ve içinde 15 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu tekne makine arızası yaptı. Açık denizde sürüklenen teknenin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 botuna yedeklenerek Körmen Limanı’na çekildi.
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