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Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
MUĞLA 16.02.2022, 20:31
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.