Dalyan’da pansiyonda yangın

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Dalyan Mahallesi’nde bir pansiyonda çıkan yangında, bar ve resepsiyon bölümü küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Maraş Caddesi Kaunos sokakta bir pansiyonun resepsiyon ve bar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.