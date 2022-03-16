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Dalyan’da Dijital Göçebe Proje toplantısı yapıldı

Muğla Dalyan’da Dijital Göçebe Projesi yapıldı. Dalyan’ın pilot bölge seçildiği proje ile düşük sezonda hem Türkiye içinde, hem de uluslararası düzeyde uzaktan çalışan kişilerin bölgeye gelmesi hedefleniyor.

MUĞLA 16.03.2022, 16:30
Dalyan’da Dijital Göçebe Proje toplantısı yapıldı

Muğla Dalyan’da Dijital Göçebe Projesi yapıldı. Dalyan’ın pilot bölge seçildiği proje ile düşük sezonda hem Türkiye içinde, hem de uluslararası düzeyde uzaktan çalışan kişilerin bölgeye gelmesi hedefleniyor.

Pandemi ile birlikte, iş ve çalışma dünyasının ev başta olmak üzere, işyerlerinden bağımsız olarak mekan sınırlaması olmadan yapılmaya başlanması ile birlikte, Dijital Göçebelik’de dünya genelinde yaygınlaştı. Hayatını idame ettirmek için bir işte çalışırken zaman veya mekan sınırlamalarından bağımsız olma durumu olarak adlandırılan dijital göçebelik için, Muğla’nın Ortaca İlçesinin Dünyaca ünlü turizm bölgesi Dalyan’da geçtiğimiz aylarda çalışma başlatılmıştı. Mevcut turizme alternatif olabilecek olan projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Dünyada “Digital Nomad” olarak adlandırılan bu kişileri Ortaca’ya çekmek amacıyla “Dalyan Digital Nomads Destination” projesi tamamlanmıştı.

Proje ile ilgili toplantı Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ın başkanlığında Dalyan’da bir otelde gerçekleşti. Toplantıda projeye uygun “Nomad Merkezi” yer tahsisi konusunda görüşmeler yapılarak görüşler alındı. Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ın yanı sıra, Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen, YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Cengiz Ayaz, Dalyan Otelciler Birliği Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, İl Kültür ve Turizm Temsilcisi Namık İlhan, Dalyan Tusev Temsilcisi Başar Koşargelir, Muğla Teknopark Müdürü Barış Süzek katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Dalyan Otelciler Birliği Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, “Bu proje, Turizm İl Müdürlüğü, Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca Belediyesi, Dalyan Otelciler Derneği ve YDA Havalimanı ile birlikte yürüttüğümüz bir poje. Valilik ve Turizm İl Müdürlüğü nezdinde de Dalyan pilot bölge olarak seçildi.

Proje ile birlikte özellikle düşük sezonda hem Türkiye içinde, hem de uluslararası düzeyde uzaktan çalışan kişileri bölgemize çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

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