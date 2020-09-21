Dalaman’ın en uzak mahallesine asfalt
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DALAMAN İLÇESİ GÜRLEYİK- NARLI MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN 13 KİLOMETRELİK YOLDA 2’İNCİ KAT ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI.
Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Muğla’nın Dalaman İlçesi Gürleyik-Narlı Mahallesi arasında bulunan 13 kilometrelik yolda 2’inci kat asfalt kaplama çalışmasına başladı. Dalaman’a 70 kilometre uzaklıkta olan Narlı Mahallesi Denizli il sınırında bulunuyor.
Narlı Mahalle Muhtarı Ercan Kaya, “Mahallemiz Denizli il sınırında. En uzak sınır mahallesi olmamıza rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden tüm hizmetleri alıyoruz. MUSKİ, Sağlık Hizmetleri ve Fen İşleri ekiplerinin mahallemizde yaptığı işlerden memnunuz. Narlı Gürleyik yolunun yapılması bizim için çok önemliydi. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm belediye çalışanlarına mahalle halkım adına teşekkür ederim” dedi.
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