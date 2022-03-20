Dalaman’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın turistik ilçelerinden olan Dalaman’da yaz aylarının yaklaşması ile polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimleri de sıkılaştı. Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Ortaca ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonda B.D., B.P. ve Ş.Y. isimli şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan B.D. ve B.P. tutuklanarak ceazevine gönderilirken, Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.