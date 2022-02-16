Son Dakika
Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: “Rusya’nın Ukrayna’ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel”
Ukrayna, Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK’ya taşıdı
Dalaman’daki çatı yangını söndürüldü
Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
MUĞLA 16.02.2022, 23:02
Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Celal Bayar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin depo olarak kullanılan ahşap çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucu diğer katlar boşaltılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.