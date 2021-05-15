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Dalaman’da zeytinlik yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

MUĞLA 15.05.2021, 20:32
Dalaman’da zeytinlik yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kargınkürü Mahallesi Konakkemeri sokakta zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında itfaiye ekipleri kümes içindeki hayvanları da kurtardı. Yangında yaklaşık 70 zeytin ağacının kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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