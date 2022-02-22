Dalaman’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ilçeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen O.A ile D.I düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınana şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 22 gram metamfetami ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca adliyesine sevk edilen D.I çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, O.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.