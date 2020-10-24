Son Dakika
Dalaman’da polisten motosiklet denetimi
DALAMAN’DA POLİSTEN MOTOSİKLET DENETİMİ
MUĞLA 24.10.2020, 18:24
1
Muğla’nın Dalaman ilçesinde, Emniyet ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde arttırdığı uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosikletleri durdurup inceledi, sürücülerinin evraklarını denetledi.
Ekipler sürücüleri ve yolcuları kask takması konusunda uyardı. Uygulamaların ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.
18°
açık
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Göztepe
|6
|7
|8. Erzurumspor
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Gaziantep FK
|6
|7
|12. Hatayspor
|4
|7
|13. Konyaspor
|5
|6
|14. Kayserispor
|5
|6
|15. Çaykur Rizespor
|5
|5
|16. Trabzonspor
|5
|5
|17. Malatyaspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|4
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. Samsunspor
|7
|14
|3. İstanbulspor
|6
|13
|4. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|5. Altınordu
|7
|13
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|5
|12
|3. Leeds United
|6
|10
|4. Liverpool
|5
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Leicester City
|5
|9
|7. Arsenal
|5
|9
|8. Wolverhampton
|5
|9
|9. Tottenham
|5
|8
|10. Chelsea
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Real Sociedad
|6
|11
|3. Villarreal
|6
|11
|4. Getafe
|5
|10
|5. Elche
|5
|10
|6. Cádiz
|6
|10
|7. Granada
|5
|10
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Atletico Madrid
|4
|8
|10. Barcelona
|5
|7
|11. Sevilla
|4
|7
|12. Osasuna
|5
|7
|13. Valencia
|7
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3