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Dalaman’da orman yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

MUĞLA 01.06.2022, 10:02
Dalaman’da orman yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçataş Mevkii’nde Dalaman-Ortaca karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, 1 hektarlık alanda etkili olan alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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