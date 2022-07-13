banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Dalaman’da kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 13.07.2022, 11:26
Dalaman’da kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dalaman Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına uçan 48 D 5022 plakalı araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu