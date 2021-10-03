banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!

Dalaman’da iş yeri yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde beton santralinin marangoz atölyesinde çıkan yangında işyerindeki malzemeler yandı.

MUĞLA 03.10.2021, 22:35
Dalaman’da iş yeri yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde beton santralinin marangoz atölyesinde çıkan yangında işyerindeki malzemeler yandı.

İşyerindeki yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalaman Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesi üzerindeki özel bir beton santraline ait marangoz atölyesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Elektrik kaçağı sonrası çıktığı belirtilen yangında işyerinde bulunan tiner, boya ve muhtelif marangoz malzemeleri zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P