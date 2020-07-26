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Dalaman’da ev yangını
MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE ÇATISI AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU.
MUĞLA 26.07.2020, 10:19
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde çatısı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi Merkez sokakta üstü ahşap taş binada yangın çıktı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası yanın kontrol altına alınırken, evde büyük hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sonrası yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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