Dalaman’da ekmeğe zam

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 3 lira oldu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ekmeğe zam yapıldı. İlçede Kasım ayında 2 lira satılan 200 gram ekmek, 2 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2,5 liraya satılan ekmeğe bugün bir kez daha zam geldi ve 200 gramlık ekmek 3 liradan satılmaya başlandı.

Fırıncıların son aylarda un fiyatları ile diğer maliyetlerinin iyice arttığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde çevre ilçelerde de ekmek fiyatına zam gelebileceği belirtiliyor.