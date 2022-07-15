Dalaman’da çöp evde yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesi Elcik Mahallesinde psikolojik sorunları bulunan bir kadının evde biriktirdiği eşyalar yangına neden oldu.

Dalaman Elcik Mahallesi Taşdibi Sokak üzerinde bulunan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen kadının evinde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde evde oturan kadın tarafından yangının söndürülmesi engellenmek istendi. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin çöp ev olduğu, evin içeresinde oturan kadın tarafından her odada çöp ve diğer eşyaların bulunduğu görüldü.