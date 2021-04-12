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Dalaman’da ahıl yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUĞLA 12.04.2021, 05:07
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Dalaman’da ahıl yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Gürkoy Mahallesinde Bayram Uysal’a ait ahılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yandın söndürüldü. Yangında ahılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.
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