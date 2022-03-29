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Dalaman’da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 29.03.2022, 22:32
Muğla Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu devriye grevi yürütürken açık denizde hareket halinde iki lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlar içinde 55 düzensiz göçmen yakalandı.