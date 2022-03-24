Dalaman’da 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespite dilen lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-2, TCSG-911) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.