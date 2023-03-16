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Dalaman’da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 16.03.2023, 19:41
Muğla’nın Dalaman ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmeni kurtarıldı.