Dalaman’da 32 Milyonluk yatırımlarda sona gelindi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan Turgutreis, Mimar Sinan, Seyfettin İnce, Cengiz Topel ve diğer bazı sokaklarda devam eden 32 Milyon TL’lik altyapı, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere.

Turgutreis Caddesine 2. kat asfalt dökülecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarında Turgutreis Caddesinde 760 metre uzunluğundaki yağmur suyu alt yapı çalışması tamamlandı. Cadde üzerinde yol çalışması başlatılırken, asfaltın ilk katı dökümü gerçekleştirildi. Caddede yağmur suyu ızgara bağlantıları, içme suyu abone bağlantı borularının imalatları da tamamlandı.

Parke kaplamaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları çerçevesinde Dalaman’da Cengiz Topel ve Mimar Sinan Caddelerinde yağmur suyu altyapı imalatları, parke kaplama, yağmur suyu ızgara çalışmaları ile dolgu çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplamda Turgutreis Caddesi’nde 1100 metre, Seyfettin İnce Caddesi’nde 1900 metre, 14. Sokakta 370 metre, Mimar Sinan Caddesi’nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi’nde 320 metre olmak üzere 4 bin 30 metre yol çalışması gerçekleştirilecek.